Beirut (AFP) Die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Organisation Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL) hat zur "Vernichtung" der gegen sie kämpfenden Aufständischen in Syrien aufgerufen. Die ISIL-Kämpfer sollten sich des Sieges sicher sein, heißt es in einer Audio-Botschaft von Scheich Abu Mohammed al-Adnani, die am Dienstag über Webseiten islamistischer Kampforganisationen verbreitet wurde. "Keiner von Euch wird überleben", hieß es an die gegnerischen Rebellen gerichtet. "Wir werden an Euch ein Exempel statuieren."

