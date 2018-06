Tokio (AFP) Vor der geplanten Friedenskonferenz zu Syrien hat sich der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan gegen den Verbleib des syrischen Machthabers Baschar al-Assad an der Spitze des Landes ausgesprochen. Die Genf-II-Konferenz müsse eine Zukunft ohne Assad einläuten, sagte Erdogan am Dienstag bei einem Besuch in Tokio. Mit Blick auf die zehntausenden Opfer des Konflikts sagte Erdogan, es sei "nicht akzeptabel", dass eine Person, die dies zugelassen habe, weiter an der Spitze des Landes verbleibe.

