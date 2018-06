Washington (AFP) Der US-Senat hat den Weg für Janet Yellen an die Spitze der US-Notenbank Fed endgültig freigemacht. Am Montag (Ortszeit) erreichte Yellen die notwendige Mehrheit in der Kongresskammer für die Ernennung zur Präsidentin der Federal Reserve: 56 Sentatoren stimmten für die 67-Jährige, 26 gegen sie. Yellen wird damit ab Februar die erste Frau an der Spitze der mächtigsten Zentralbank der Welt.

