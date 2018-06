Las Vegas (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Sony startet einen Streaming-Dienst für Videospiele. Der Playstation Now getaufte Dienst werde Mitte des Jahres in den USA verfügbar sein, kündigte Andrew House, Chef von Sony Computer Entertainment, am Dienstag auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas an. Die Nutzer sollen dann Spiele auf ihrer Playstation 4 oder der tragbaren Konsole Playstation Vita direkt über das Internet abrufen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.