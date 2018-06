Washington (AFP) Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat zum zweiten Mal einen kommerziellen Satelliten ins All gebracht. Eine Falcon-9-Rakete habe nach ihrem Start in Cape Canaveral in Florida am Montag den thailändischen Telekommunikationssatelliten Thaicom 6 "in einen perfekten Orbit" gebracht, teilte SpaceX über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Unternehmen hatte Anfang Dezember erstmals einen kommerziellen Satelliten für eine Firma aus Luxemburg ins All geschossen.

