Washington (AFP) Die Wetterkarte der Vereinigten Staaten kennt derzeit praktisch nur die frostigen Farben blau und violett. Meteorologen im Fernsehen überschlagen sich mit Vergleichen zu der Rekordkälte: Memphis-Tennessee? Kälter als Anchorage, die Hauptstadt von Alaska! Atlanta in Georgia? Eisiger als Moskau! Die gefühlten Temperaturen um die Großen Seen im Mittleren Westen? Niedriger als am Südpol! Die heftigste Kältewelle seit zwei Jahrzehnten bringt Millionen Menschen in den USA zum Bibbern. In der zweiten Wochenhälfte sollen sich die Temperaturen aber wieder normalisieren.

