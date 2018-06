München (dpa) - Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet und weltweit mehr als 20 000 Menschen das Leben gekostet. Ungewöhnlich hoch fielen die Unwetterschäden vor allem in Europa aus, berichtet der weltgrößte Rückversicherer Munich Re in seiner Naturkatastrophen-Bilanz 2013. Das weltweit teuerste Ereignis für die Versicherungswirtschaft waren Hagelstürme im Juli in Teilen Deutschlands mit einem versicherten Schaden von rund 2,8 Milliarden Euro. Auch die Hochwasserflut im Juni in Bayern und Ostdeutschland kostete die Versicherungen über zwei Milliarden Euro.

