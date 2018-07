Kairo (AFP) Der Prozess gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ist am Mittwoch vertagt worden. Mursi habe "wegen der Wetterbedingungen" nicht zum Gericht gebracht werden können, so dass der Prozess bis zum 1. Februar vertagt werde, sagte der Vorsitzende Richter Ahmed Sabri Jussef. Zunächst hatten Polizeivertreter und das Staatsfernsehen berichtet, Mursi sei per Helikopter in die Polizeiakademie bei Kairo gebracht worden, wo der Prozess stattfindet.

