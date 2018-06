Sydney (AFP) Australiens Regierung will "alle notwendigen Maßnahmen" zur Rückführung von Immigranten in ihr Herkunftsland ergreifen und dafür Medienberichten zufolge 16 Spezialboote anschaffen. Seine Regierung werde alles dafür tun, um Boote mit Einwanderern an Bord abzufangen und "Zusagen an das australische Volk einzuhalten", sagte Einwanderungsminister Scott Morrison am Mittwoch. Asylsuchende erhoben derweil schwere Vorwürfe gegen die australische Küstenwache.

