Karlsruhe (dpa) - Unternehmen und Forschungsinstitute haben mit Unterstützung der Bundesregierung eine gemeinsame Initiative gestartet, um Deutschland bei der Auswertung großer Datenmengen in eine weltweit führende Rolle zu bringen.

Im "Smart Data Innovation Lab", also einem Innovationszentrum für intelligente Daten", wollen Informatiker und Manager zusammenwirken, um unter anderem neue Analysewerkzeuge zu entwickeln. "Das ist die vielleicht letzte Chance, um in der IT-Branche eine weltweit führende Rolle zu spielen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Software AG, Karl-Heinz Streibich, am Mittwoch in Karlsruhe.

Die Finanzierung für das Zentrum sei noch nicht endgültig vereinbart und werde sich im Rahmen von einigen Millionen Euro bewegen, sagte Ministerialdirektor Wolf-Dieter Lukas vom Bundesforschungsministerium. Der wesentliche Beitrag werde von der Wirtschaft geleistet. Das "Smart Data Innovation Lab" ist eine Initiative im Rahmen des Nationalen IT-Gipfels der Bundesregierung. Betreiber der Plattform ist das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).