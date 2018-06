Bayreuth (AFP) Im Fall des seit mehr als zwölf Jahren verschwundenen Mädchens Peggy Knobloch haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch im bayerischen Lichtenberg ein älteres Grab öffnen lassen. Bei Nachermittlungen hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass "die Möglichkeit bestanden haben könnte, die Leiche von Peggy Knobloch mit in jenes Grab zu verbringen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen werde es zunächst aber noch keine weiteren Auskünfte geben.

