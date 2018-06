Wiesbaden (AFP) Die Einwohnerzahl in Deutschland ist nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes 2013 zum dritten Mal in Folge auf nun 80,8 Millionen gestiegen. Als Ursache nannten die Statistiker am Mittwoch in Wiesbaden die weiter steigende Zahl der Zuwanderer, die das Geburtendefizit mehr als nur ausgleichen konnte. Dieses Geburtendefizit ergibt sich aus der Differenz aus Geburten und Sterbefällen.

