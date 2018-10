Albertville (AFP) Michael Schumacher ist zum Zeitpunkt seines schweren Skiunfalls in den französischen Alpen wohl nicht zu schnell gefahren. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister sei "für dieses Terrain für einen guten Skifahrer auf absolut normale Weise" gefahren, erklärten die Ermittler am Mittwoch in der französischen Alpenstadt Albertville bei einer Pressekonferenz. Genaue Angaben zur Geschwindigkeit Schumachers wollten die Ermittler aber nicht machen.

