Albertville (AFP) Die Staatsanwaltschaft von Albertville zweifelt an der Existenz einer Videoaufnahme zum Skiunfall von Michael Schumacher, über die der "Spiegel" berichtet hatte. Bis zum heutigen Tag habe sich kein Zeuge mit einer solchen Aufnahme gemeldet, sagte Staatsanwalt Patrick Quincy am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Albertville. "Ich persönlich habe Vorbehalte, sogar Zweifel, was das Thema angeht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.