Zagreb (AFP) Die kroatische Justiz hat am Mittwoch in erster Instanz grünes Licht für die Auslieferung des früheren Geheimdienstchefs Josip Perkovic an Deutschland gegeben. Perkovic könne auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls an die deutschen Behörden überstellt werden, sagte eine Sprecherin des Gerichtes in Zagreb. Die deutsche Justiz wirft ihm vor, 1983 in die Ermordung eines kroatischen Dissidenten in Bayern verwickelt zu sein. Perkovic bestreitet dies und will beim Obersten Gerichtshof gegen den Auslieferungsbeschluss Berufung einlegen, wie sein Anwalt mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.