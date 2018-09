Berlin (AFP) Gut drei Wochen nach Amtsantritt der großen Koalition hat Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) den Arbeitsstil des Bündnisses getadelt. Es sei "durchaus erforderlich, dass das besser wird", sagte Kauder am Mittwoch in Berlin. Er erwarte insbesondere, "dass wir zunächst mal miteinander reden und uns nicht über Presse und Öffentlichkeit erzählen, was wir vorhaben, oder was wir nicht machen", fügte er hinzu. "Das gehört nicht zu gutem Arbeitsstil."

