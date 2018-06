Berlin (AFP) Das Durchschnittsalter, in dem Deutsche eine Lebensversicherung abschließen, ist mit 37 Jahren weiterhin relativ hoch. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf Basis von Zahlen aus 2012 hervor, die dieser am Mittwoch in Berlin veröffentlichte. Berufsunfähigkeitsversicherungen würden im Vergleich dazu schon deutlich früher abgeschlossen - im Schnitt bereits mit 28 Jahren.

