Erfurt (AFP) Die Thüringer SPD will mit Landessozialministerin Heike Taubert in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2014 ziehen. Das entschied der geschäftsführende Landesvorstand in einer Sitzung am Dienstagabend, wie die SPD am Mittwoch in Erfurt mitteilte.

