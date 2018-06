Köln (AFP) Die Reise mit dem Flugzeug ist nach Angaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit noch nie so sicher gewesen wie im vergangenen Jahr. 2013 sei die "beste Sicherheitsbilanz in der Geschichte der Luftfahrt" verzeichnet worden, teilte die Behörde am Mittwoch in Köln mit. Demnach kamen bei Unfällen mit größeren Maschinen im zivilen Luftverkehr 224 Menschen ums Leben.

