Brüssel (AFP) Inmitten der Debatte über die Energiewende in Deutschland will die EU-Kommission neue Klimaziele der Europäischen Union für das Jahr 2030 vorschlagen. Die Vorstellung des Klimapakets ist für den 22. Januar geplant, wie die Nachrichtenagentur AFP in Brüssel erfuhr. Mit Spannung erwartet wird, ob die EU-Kommission dabei weiterhin drei bindende Ziele fordert.

