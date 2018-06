Karlsruhe (AFP) Die Erlaubnis zur Untervermietung umfasst nicht automatisch die kurzfristige Vermietung an Touristen. Das stellte am Mittwoch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe klar. Ein Mieter in Berlin hatte dort eine 43-Quadratmeter-Wohnung. Diese nutzte er allerdings nur jedes zweite Wochenende, um seine Tochter zu besuchen. Damit er nicht trotzdem auf den ganzen Kosten hängen bleibt, bat er seinen Vermieter um die Erlaubnis zur Untervermietung. (Az: VIII ZR 210/13)

