Berlin (AFP) Zum neuen Beauftragten der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit ist am Mittwoch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), bestellt worden. Einen entsprechenden Beschluss fasste nach Ministeriumsangaben das Bundeskabinett. Roths Aufgabe sei es, sich "um eine enge Abstimmung mit Frankreich sowohl in bilateralen als auch in europapolitischen Fragen" zu kümmern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.