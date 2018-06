Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Donnerstag und Freitag nach Griechenland. Geplant seien Gespräche mit Präsident Karolos Papoulias, Regierungschef Antonis Samaras, Außenminister Evangelos Venizelos, Abgeordneten und Wirtschaftsvertretern, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Dabei wolle sich Steinmeier den Stand der Reformprogramme erläutern lassen. Die Reise solle zudem ein "Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Griechenland" sein.

