Athen (AFP) EU-Kommissionschef José Manuel Barroso hat Griechenland am Mittwoch vor nachlassendem Reformeifer gewarnt. Das Land habe zwar "beachtliche Anstrengungen" unternommen, doch gebe es noch Wolken am Horizont und es sei "nicht der Moment, um den Reformrhythmus zu bremsen", sagte Barroso in Athen. Dort wurde am Mittwoch die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Griechenland gefeiert. Bis zum Juli leiten die Hellenen nun die Ratssitzungen der 28 Mitgliedsländer.

