Athen (dpa) - Zum Start der EU-Ratspräsidentschaft Griechenlands hat EU-Kommissionschef José Manuel Barroso den Griechen Mut zugesprochen. Das griechische Volk habe in den vergangenen Krisenjahren enorme soziale Probleme und große Entbehrungen durchlitten, sagte Barroso in Athen. Europa werde Griechenland beim Ausstieg aus den internationalen Hilfspaketen unterstützen. Athen will versuchen, nach Auslaufen der internationalen Programme 2014 ohne weitere Hilfen auszukommen.

