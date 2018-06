Athen (AFP) Unabhängig von der künftigen Krisenstrategie Griechenlands will die Regierung in Athen keine zusätzlichen Sparauflagen ihrer internationalen Gläubiger akzeptieren. "Die Lage ist zu schwierig", sagte Finanzminister Giannis Stournaras am Mittwoch mit Blick auf die soziale Notlage und grassierende Arbeitslosigkeit in seinem Land. Über die Zeit nach dem geplanten Verlassen des Euro-Rettungsschirms am Jahresende sagte Stournaras: "Idealerweise möchten wir ein drittes Rettungsprogramm vermeiden, aber am Ende muss man die Alternativen vergleichen und sehen, welches der beste Weg für das griechische Volk ist."

