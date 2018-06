Athen (AFP) Der griechische Oppositionsführer Alexis Tsipras wird an der Zeremonie zum offiziellen Beginn der griechischen EU-Ratspräsidentschaft am Mittwochabend nicht teilnehmen. Die von seiner linksradikalen Syriza-Partei bestätigte Absage habe "symbolische" Gründe und richte sich gegen das politische Programm der Regierung aus Konservativen und Sozialisten in Athen, hieß es aus Tsipras' Umfeld. Der für seine Kritik am harten Sparkurs bekannte Parteiführer sei verärgert darüber, dass Ministerpräsident Antonis Samaras die sozialen Folgen der Krise nicht genügend im Präsidentschaftsfahrplan für das erste Halbjahr 2014 betont habe.

