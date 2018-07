Paris (AFP) Knapp vier Wochen nach seinem Start ins All hat das weltweit einzigartige Astronomie-Teleskop GAIA am Mittwoch seine Umlaufbahn erreicht, von der aus es eine 3D-Karte der Milchstraße erstellen soll. Wie die Europäische Weltraumagentur ESA in Paris mitteilte, befindet sich GAIA nun in einer idealen Beobachterposition - auf dem sogenannten Punkt Lagrange 2 (L2), der unserem Planeten in eineinhalb Millionen Kilometer Entfernung auf seiner Bahn um die Sonne folgt.

