Paris (dpa) - Die umstrittene Fußball-WM in Katar soll nach Angaben von FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke nicht im Sommer 2022 stattfinden.

Stattdessen solle das Weltturnier "zwischen dem 15. November und spätestens dem 15. Januar" ausgetragen werden, sagte Valcke dem französischen Radiosender France Info.

Ob dies in der Saison 2021/22 oder 2022/23 geschehen soll, ließ der Franzose offen. Die endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt fällt das Exekutivkomitee des Weltverbandes.

Der genaue Zeitpunkt für die umstrittene WM in Katar soll nach Angaben der FIFA wie geplant erst nach der WM diesen Sommer in Brasilien getroffen werden. "Der Beratungsprozess wird nicht überstürzt und bekommt die notwendige Zeit, alle relevanten Elemente in Betracht zu ziehen", teilte die FIFA in einer schriftlichen Erklärung mit.

In den Wintermonaten sei das Wetter mit Temperaturen um die 25 Grad in dem Wüstenstaat am erträglichsten, führte Valcke weiter aus. "Das ist perfekt, um Fußball zu spielen."

Anfang Oktober hatte die FIFA eine Task Force gegründet, die bis Ende 2014/Anfang 2015 den geeigneten Termin finden soll und bei ihrem Entscheidungsprozess die Meinung von Spielern, Vereinen, Ligen, Verbänden, Sponsoren und Medien einbeziehen soll.

FIFA-Präsident Joseph Blatter hatte sich aus Respekt vor "der olympischen Organisation" für einen Termin Ende 2022 ausgesprochen, der nicht mit den Winterspielen kollidiert.

FIFA-Vizepräsident Jim Boyce ist "schockiert" über die Äußerungen von Valcke zur WM 2022 in Katar. Die Entscheidung darüber fälle das Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbandes, sagte Boyce dem TV-Sender Sky Sport. "Stand jetzt bleibt das Turnier im Sommer", betonte Boyce. Eine Entscheidung über den Termin falle nicht vor Ende 2014/Anfang 2015.