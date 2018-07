Mumbai (AFP) Bei einem Feuer in einem Zug im Westen Indiens sind nach Medienberichten mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Der Brand habe am frühen Mittwochmorgen drei Wagen des Zuges in der Nähe der Hafenstadt Mumbai erfasst, sagte ein Bahn-Vertreter dem Nachrichtensender CNN-IBN. Alle Passagiere seien inzwischen in Sicherheit gebracht worden. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.

