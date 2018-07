Lichtenberg (dpa) - Auf der Suche nach der Leiche der 2001 verschwundenen Schülerin Peggy hat die Polizei in der Nacht ein Grab im oberfränkischen Lichtenberg geöffnet. Es sei möglich, dass bei der Bestattung einer Frau im Mai 2001 Peggys Leiche mit in dieses Grab gelegt worden sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Beisetzung war zwei Tage, nachdem Peggys Mutter das damals neunjährige Mädchen als vermisst gemeldet hatte. Als Mörder des Mädchens war zwar 2004 ein geistig behinderter Mann verurteilt worden, doch gibt es Zweifel an seiner Schuld.

