Albertville (dpa) - Der schwere Skiunfall von Michael Schumacher wird von der Staatsanwaltschaft in Albertville untersucht.

In Frankreich kann die Staatsanwaltschaft auf Grundlage polizeilicher Erkenntnisse tätig werden, aber auch auf Betreiben der Regierung oder nach Hinweisen oder Anzeigen einzelner Personen. Straftaten fallen in die Zuständigkeit je nach Gerichtsbereich, an dem die Staatsanwaltschaft angesiedelt ist.

Bei Ermittlungen steuert die Staatsanwaltschaft die Aktivitäten der Polizei bis hin zu Festnahmen. Noch vor einem möglichen Prozess kann die Staatsanwaltschaft auch zu anderen Mitteln greifen, etwa zwischen Täter und Opfer einen Ausgleich suchen. Bei besonders schweren Straftaten oder komplexen Fällen kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren auch an einen sogenannten Untersuchungsrichter übergeben.

Klinik CHU Grenoble

