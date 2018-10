Michael Schumacher soll vor seinem schweren Skiunfall nicht zu schnell gefahren sein. Das sagten die zuständigen Ermittler in einer Pressekonferenz in Albertville. "Wir können nicht erkennen, dass er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war", sagte der Kommandant der Gebirgsgendarmerie Savoyen, Stephane Bozon. Schumacher sei "mit der normalen Geschwindigkeit eines erfahrenen Skifahrers" gefahren. Genauere Angaben machten die Ermittler nicht.



Schumacher soll aber laut Ermittlern absichtlich die Piste verlassen haben. Staatsanwalt Patrick Quincy erklärte zum Unfallhergang, dass Schumacher sich drei bis sechs Meter außerhalb der Piste befunden habe. Der Stein, gegen den er mit dem Kopf prallte, befinde sich etwa acht Meter abseits der Piste.



Die Ermittler untersuchten unter anderem auch Schumacher Skier. Laut Bozon sind diese "nicht die Ursache für den Unfall gewesen". Seine Ausrüstung sei in einem guten Zustand gewesen. Bestätigen konnten die Ermittler, dass Schumachers Helm beim Sturz zerbrochen ist. "Der Helm ist nicht mehr in einem Stück", hieß es.

Seit seinem Sturz am 29. Dezember wird Schumacher in einem Krankenhaus in Grenoble behandelt. Sein Zustand gilt als stabil, er befindet sich aber laut den Ärzten im künstlichen Koma. Nach seinem Unfall wurde er zweimal operiert.