Albertville (dpa) - Vor dem Justizpalast parkten knapp 20 Übertragungswagen. Am Eingang in der Avenue des Chasseurs Alpins kontrollierte ein halbes Dutzend Polizeibeamte die Medienvertreter.

Im ersten Stock des Palais de Palais de Justice Albertville drängten sich etwa zwei Dutzend Kamerateams in dem Verhandlungssaal, in dem Staatsanwalt Patrick Quincy über die Ermittlungen zum schweren Skiunfall von Michael Schumacher berichten will.

Einige der Berichterstatter waren schon am Vorabend angereist, von 08.30 Uhr an konnten sie am Mittwoch das Justizgebäude betreten. Für das Krankenhaus in Grenoble, wo Schumacher seit seinem Sturz liegt, bedeutete das einen weiteren Schritt zurück in die normalen Tagesbetrieb.

Tagelang hatten die Medienvertreter das Bild vom Krankenhaus mitbestimmt, in dem Schumacher sich noch immer mit seinen schweren Kopfverletzungen im künstlichen Koma befindet. Schumachers Ehefrau Corinna hatte die Medien daher am Dienstag in einem unmissverständlichen Appell zum Verlassen der Klinik aufgefordert.

Nun drehte sich alles um die Pressekonferenz im etwa 80 Kilometer entfernten Albertville, dem Ort der Olympischen Winterspiele von 1992. Seit 2009 ist Quincy dort Staatsanwalt. Auch für ihn dürfte das weltweite Interesse an dem Fall eine ungewohnte Erfahrung sein.

