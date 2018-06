Baden-Baden (dpa) - Auch in der zweiten Woche 2014 steht Helene Fischer mit ihrem "Farbenspiel" an der Spitze der deutschen Album-Charts. Die Schlagersängerin verteidigte Platz eins, wie Media Control GfK in Baden-Baden mitteilte.

Auf den Positionen zwei und drei schob sich Max Herre ("MTV Unplugged Kahedi Radio Show") vor Robbie Williams ("Swings Both Ways").

Auch in den Single-Charts blieb die Nummer eins wie in der Vorwoche: "Timber" von Pitbull und Kesha. Das französisch-australische Elektropop-Projekt Faul & Wad Ad vs. Pnau stieg mit "Changes" von Platz drei auf zwei, Adel Tawil mit seinem Song "Lieder" von vier auf drei. "The Voice of Germany"-Sieger Andreas Kümmert stürzte von Platz zwei auf Rang 34.

In den Album-Charts gab es in dieser Woche keinen einzigen Neueinsteiger. In den Single-Charts gelang Macklemore & Ryan Lewis (Feat. ScHoolboy Q & Hollis) mit "White Walls" der beste Neueinstieg, jedoch nur auf Position 78.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.