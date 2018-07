Los Angeles (dpa) - Rock meets Classic: Die US-Metalband Metallica und der chinesische Star-Pianist Lang Lang stehen bei der diesjährigen Grammy-Verleihung gemeinsam auf der Bühne.

Außerdem treten unter anderem noch Katy Perry, Pharrell Williams und Stevie Wonder auf, wie die Veranstalter mitteilten. Die Grammys, die am 26. Januar bei einer Gala in Los Angeles zum 56. Mal verliehen werden, gelten als wichtigste Musikpreise der Welt.

Mit neun Nominierungen geht der Rapper Jay-Z als Favorit ins Rennen. Ihm folgen Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Pharrell Williams und das Rap-Duo Macklemore & Ryan Lewis mit je sieben Gewinnchancen.