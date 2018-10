Peking (AFP) Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch persönlich zum Geburtstag gratuliert. Der ehemalige Star der Chicago Bulls sang in einer Sporthalle in der Hauptstadt Pjöngjang vor tausenden Zuschauern das Geburtstagslied "Happy Birthday" für den Staatschef, wie auf einem im Internet veröffentlichen Video zu sehen war. Anschließend trat Rodman mit mehreren anderen früheren NBA-Stars gegen eine nordkoreanische Auswahl an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.