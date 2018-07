Kairo (dpa) - Unter starken Sicherheitsvorkehrungen wird in Kairo der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi fortgesetzt. Ein Militärhubschrauber brachte den islamistischen Ex-Staatschef von seinem Gefängnis in Alexandria zum Gericht in der Hauptstadt. Das berichten Medien. Tausende Polizisten sichern den Verhandlungsort. Mursi und 14 weitere Islamisten sind wegen der Tötung von Demonstranten angeklagt. Der Prozess hatte im November begonnen, war aber nach Tumulten im Gerichtssaal vertagt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.