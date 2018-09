Mogadischu (AFP) Die islamistische Shebab-Miliz hat in den von ihr kontrollierten Gebieten in Somalia die Nutzung des Internets verboten. In einer Erklärung der Extremisten vom Mittwoch wurde Kommunikationsunternehmen eine Frist von 15 Tagen gesetzt, um die Bereitstellung von Internetdiensten einzustellen. Wer sich dem widersetze, werde "als Feind" betrachtet und "entsprechend der Scharia behandelt". Das Internet wird in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land am Horn von Afrika vor allem per Telefon stark genutzt.

