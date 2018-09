Berlin (SID) - Die Bundesregierung hat das Bekenntnis des früheren Fußball-Nationalspielers Thomas Hitzlsperger zu seiner Homosexualität begrüßt. "Es ist gut, dass er über etwas spricht, das ihm wichtig ist, das ihn womöglich auch befreit", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte weiter: "Wir leben in einem Land, in dem niemand Angst haben sollte, sich zu seiner Sexualität zu bekennen." Deutschland habe auf diesem Gebiet im vergangenen Jahrzehnt "enorme Fortschritte" gemacht.

Seibert erklärte weiter, dass man in Deutschland im Großen und Ganzen "in Respekt voreinander lebt", unabhängig davon, "ob der Mitmensch Männer und Frauen liebt". Fußballer beurteile man hierzulande doch weitgehend danach, ob sie sich auf und abseits des Platzes "gut und würdig" verhalten. Und das, so Seibert, treffe beides bei Hitzlsperger zu.