Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Aussagen seines Generalsekretärs Jérôme Valcke zu einer möglichen Verlegung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in den Winter relativiert. "Das Turnier wird erst in acht Jahren ausgetragen. Von daher wird der Beratungsprozess nicht übereilt", teilte die FIFA am Mittwoch mit. Vor der WM in Brasilien werde keine Entscheidung darüber fallen, ob das Turnier erstmals in der Geschichte in den Winter verlegt wird.

In dem Schreiben weist der Weltverband darauf hin, dass es sich bei dem Statement von Valcke um dessen persönliche Meinung handele. Der Austragungstermin sei weiterhin Gegenstand einer andauernden Diskussion, in die alle Beteiligten, die nationalen Verbände, Ligen, kommerziellen Partner und Rechteinhaber, einbezogen würden.

Zuvor hatte Valcke in einem Interview mit Radio France erklärt, dass das Endrunden-Turnier 2022 nicht im Sommer stattfinden werde. "Der Termin für die WM wird nicht Juni/Juli sein", sagte Valcke: "Ich denke, sie wird zwischen dem 15. November und spätestens dem 15. Januar ausgetragen."

Jim Boyce, Vizepräsident des FIFA-Exekutivkomitees, reagierte "total schockiert" auf die Aussagen Valckes. "Zu hundert Prozent ist noch nichts entschieden. Es wurde vereinbart, dass alle Beteiligten in die Entscheidung mit einbezogen werden. Stand jetzt bleibt das Turnier im Sommer", sagte Boyce bei Sky.