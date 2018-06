Hamburg (SID) - Bundestrainer Martin Heuberger muss bei den Testspielen der deutschen Handballer in Tunesien auf Patrick Groetzki verzichten. Der 24 Jahre alte Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen hatte bereits zum Abschluss des Vier-Länder-Turniers gegen Island (32:24) wegen einer leichten Bauchmuskelzerrung passen müssen und plagt sich nun zusätzlich mit einem Magen-Darm-Infekt.

Heuberger nominierte Kreisläufer Hendrik Pekeler (TBV Lemgo) nach. Die Partien gegen den achtmaligen Afrikameister finden am Samstag in Tunis und am Sonntag in Hammamet statt.

Im Vergleich zum Vier-Länder-Turnier, bei dem sich die DHB-Auswahl den Turniersieg sicherte, waren bereits weitere Wechsel verabredet worden: So stehen mit Silvio Heinevetter, Jens Vortmann und Andreas Wolff drei neue Torhüter im Kader. Als Rechtsaußen rückt Tobias Reichmann ins Aufgebot. Auch Kreisläufer Felix Dannemann ist neu dabei.