Damaskus (AFP) Die dschihadistische Organisation Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL) hat den gegen sie kämpfenden Rebellen in Syrien und der irakischen Regierung den Krieg erklärt. Die dem Al-Kaida-Netzwerk nahestehende Gruppierung rief in einer am Dienstagabend verbreiteten Audiobotschaft zur "Vernichtung" der syrischen Aufständischen auf. Am Mittwoch nahmen islamistische Kämpfer nach Angaben von Aktivisten die ISIL-Zentrale im nordsyrischen Aleppo ein.

