Istanbul (AFP) Die syrische Opposition hat die Entscheidung über die Teilnahme an der geplanten Friedenskonferenz in der Schweiz erneut vertagt. Nach mehr als zweitägigen heftigen Debatten zwischen den Mitgliedern der Generalversammlung der Syrischen Nationalen Koalition in Istanbul sei die Entscheidung auf den 17. Januar verschoben worden, verlautete am Mittwoch von Teilnehmern. Die Teilnahme an der Konferenz, die nach zahlreichen Verzögerungen am 22. Januar im Schweizer Ort Montreux bei Genf stattfinden soll, ist innerhalb der Opposition heftig umstritten.

