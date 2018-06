Auckland (Neuseeland) - Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Tennisturnier im neuseeländischen Auckland das Viertelfinale erreicht. Der 30 Jahre alte Augsburger gewann gegen den Argentinier Horacio Zeballos 6:4, 6:2. Kohlschreibers nächster Gegner ist John Isner aus den USA. Tommy Haas hingegen unterlag überraschend dem US-Außenseiter Jack Sock 4:6, 4:6. Der an zwei gesetzte 35-Jährige hatte in der ersten Runde ein Freilos. Auch Daniel Brands ist ausgeschieden. Er unterlag in der ersten Runde Bradley Kahn aus den USA 5:7, 6:4, 3:6.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.