Budapest (AFP) In Ungarn muss der Fastfood-Riese McDonald's wegen einer mangelhaften Produktbeschreibung eine Strafe von 15 Millionen Forint (knapp 50.000 Euro) zahlen. Zwischen dem 1. Januar 2012 und 12. Februar 2013 habe das Unternehmen mit der Bezeichnung "Hähnchenfleisch" für ein Produkt geworben, ohne darauf hinzuweisen, dass das gegrillte oder panierte Filet auch Haut enthalte, begründete die ungarische Wettbewerbsaufsicht am Mittwoch in Budapest ihre Entscheidung.

