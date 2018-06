Las Vegas (AFP) Kinderfreundliche Apps und gesperrte Facebook-Seiten am Abend: Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas konkurrieren dieser Tage die Fabrikanten mit der Vorstellung kindgerechter Tablet-PCs und Smartphones auch um die Gunst der Kleinen. So stellte unter anderem das Hollywood-Studio Dreamworks sein DreamTab vor, bei dem es mit dem in Kalifornien ansässigen US-Hersteller Fuhu kooperiert. Fuhu selbst arbeitet bereits an einem eigenen kindgerechten PC namens Nabi.

