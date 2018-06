Washington (AFP) In den USA ist am Dienstag die erste Hinrichtung in diesem Jahr vollstreckt worden. In Florida wurde der wegen Mordes verurteilte Askari Abdullah Muhammad durch eine Giftinjektion getötet, wie die Strafvollzugsbehörden in dem Bundesstaat mitteilten. Der 62-Jährige hatte vier Jahrzehnte im Todestrakt verbracht.

