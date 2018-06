Washington (AFP) Robert Gates gilt als pflichtbewusster Mann ohne Hang zu jener bitteren Parteipolitik, die in Washington zum Alltag geworden ist. Der Republikaner diente allen US-Präsidenten seit Richard Nixon, mit Ausnahme von Bill Clinton. Zuletzt war er fünf Jahre Verteidigungsminister unter George Bush und Barack Obama, ehe er im Sommer 2011 in Rente ging. Mit öffentlicher Kritik an seinen Vorgesetzten hielt sich der 70-Jährige weitgehend zurück. Nun aber legt Gates eine Autobiografie vor, die sich laut US-Medien stellenweise wie eine Abrechnung mit Obamas Führungsstil und Afghanistan-Politik liest.

