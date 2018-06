Berlin (dpa) - Nach Darstellung von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat sich Ex-Kanzleramtsminister Ronald Pofalla "wiederholt für die Interessen der Bahn AG eingesetzt". Das sagte Hofreiter dem Hamburger Magazin "Stern". Kanzlerin Angela Merkel solle "aufklären, wann und an welchen Stellen" Pofalla als Kanzleramtsminister "zu Gunsten der Bahn AG interveniert habe. Der Grünen-Politiker saß in der alten Wahlperiode dem Verkehrsausschuss des Bundestages vor. Er forderte die Bundesregierung auf, einen Wechsel von Pofalla in den Bahn-Vorstand zu verhindern.

